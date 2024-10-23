Акции McDonald's упали после ряда отравлений

Акции сети ресторанов McDonald's упали после сообщений о госпитализации почти 50 человек с кишечной палочкой из-за четвертьфунтовых чизбургеров. Об этом пишет Business Insider.

По данным издания, падение акций составило более 9%.

22 октября Центр по контролю и профилактике заболеваний США сообщил о заражении кишечной палочкой 49 человек в ресторанах быстрого питания McDonald's. Там уточнили, что один пожилой человек в Колорадо не выжил.

Большинство пострадавших рассказали, что ели в McDonald's гамбургер «Роял Чизбургер». Конкретный ингредиент, связанный с отравлением, пока не определили, но исследователи предполагают, что это нарезанный лук и говяжьи котлеты.

15 октября сообщалось, что сотни человек пожаловались на отравление зефиром с мальтитом в составе. Это зефир «Классический», а также «Жизель» из супермаркетов «Пятерочка» и «Перекресток». После отравления сладость сняли с продажи, а фабрика-производитель собралась подать в суд из-за публикаций об отравлениях, заявив, что это случилось из-за переедания. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп попробовал себя в роли сотрудника McDonald's.