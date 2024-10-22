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МВФ понизил прогноз роста экономики еврозоны

МВФ понизил прогноз темпов роста экономики еврозоны на 2024 и 2025 годы

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Yuri Gripas/Reuters

Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал снижение темпов роста экономики еврозоны на 0,1 процентного пункта в 2024 году и на 0,3 в следующем. Об этом говорится в докладе МВФ о перспективах развития мировой экономики.

Согласно документу, в 2023 году экономика еврозоны выросла на 0,4%. Ожидается, что в 2024 году рост составит 0,8%, а в 2025-м — 1,2%.

Умеренную динамику 2024 года в фонде объяснили лучшими, чем ожидалось, показателями экспорта. По оценкам экспертов, рост реальных зарплат спровоцирует скачок потребления, а постепенное ослабление в денежно-кредитной политике послужит поддержкой для инвестиций.

Согласно прогнозу, экономика Германии в текущем году не претерпит изменений, а в 2025-м — вырастет на 0,8%. Во Франции экономический рост, по оценкам МВФ в 2025 году, составит 1,1%, как и в 2024. В Италии — 0,7% в 2024 году и 0,8% в 2025. В Испании — 2,9% в 2024 году и 2,1% в 2025-м.

17 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что энергоемкие отрасли Евросоюза потеряли от 10 до 15% объемов производства на фоне отказа от российских энергоносителей. По данным Евростата, промышленное производство в еврозоне снизилось на 2,2% с июля 2023 года. Наибольший спад зафиксирован в Венгрии — 6,4%, Германии — 5,5%, Италии — 3,3% и Франции — 2,3%.

Ранее в Европарламенте назвали угрозой экономике ЕС кредит Украине за счет доходов от активов РФ.

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