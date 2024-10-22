Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Маркетплейс Wildberries начал работать в Грузии

В Грузии появился открытый по франшизе пункт Wildberries

close
Shutterstock/Avigator Fortuner

Wildberries запустил 22 октября продажи и доставку товаров в Грузии. Об этом сообщает пресс-служба маркетплейса.

Отмечается, что продажи будут осуществляться по франшизе грузинской компанией-партнером.

«Потребители получат доступ к широкому ассортименту товаров, который насчитывает более 8 млн наименований в самых различных категориях, начиная от одежды, товаров для красоты и здоровья и бытовой техники до товаров для ремонта, сада и дачи», — говорится в сообщении.

В пресс-службе маркетплейса уточнили, что товар будет доступен на сайте wildberries.ge и в приложении.

«На первом этапе франчайзи будет осуществлять доставку в пункт выдачи заказов под брендом Wildberries в Тбилиси», — рассказали в маркетплейсе.

Предполагается, что сначала товары будут доставлять около 7 дней. При этом в скором времени может появиться курьерская доставка.

В Wildberries рассказали, что франчайзи займется расширением логистической инфраструктуры в регионе. Это позволит жителям крупных городов делать заказы и получать товары в короткие сроки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами