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Центральный университет представил лабораторию инвестиционных исследований

В России создали лабораторию для комплексного анализа фондового рынка

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Depositphotos

Центральный университет запустил лабораторию инвестиционных исследований для комплексного анализа рынка. Об этом в ходе образовательной онлайн-конференции по финансам и инвестициям Т-Банка «Толк» рассказал глава центра бизнес-образования и аналитики Центрального университета Илья Иванинский.

По его словам, благодаря исследованиям и аналитике новой лаборатории студенты получат возможность взаимодействовать с экспертами из ведущих компаний, которые торгуют на бирже.

«Это сотрудничество позволит проводить исследования на базе обезличенных данных более 50 млн россиян и предоставляет уникальную экспертизу», — отметил Иванинский.

Отмечается, что первое исследование лаборатории посвящено анализу факторов, влияющих на доходность инвесторов на фондовом рынке России.

В ходе исследования при оценке успешности вложений аналитики учитывали возраст, стаж и образование инвесторов. Согласно его результатам, молодые инвесторы от 20 до 25 лет лучше остальных торгуют на бирже.

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