В СберСеллере рассказали о будущих стратегических проектах и продуктах

В 2025 году СберСеллер представит клиентам новые форматы рекламы, рассказала генеральный директор сейлз-хауса Наталья Дмитриева на конференции в головном офисе Сбера.

«Мы предлагаем рекламные решения, которые гармонично сочетают форматы, технологии и знания об интересах и потребностях человека в моменте, эффективно решая задачи брендов. Правильная коммуникация при максимальном фокусе внимания обеспечивает качественный контакт и повышает доверие», — сказала она.

Директор по стратегии СберСеллера Евгения Лысенко отметила, что в 2025 году СберСеллер планирует открыть лабораторию для проведения долгосрочных исследований внимания аудитории. По ее словам, они помогут лучше понять изменения в восприятии рекламы.

«Внимание аудитории — это жизненно необходимый ресурс для любого бизнеса. Только получая внимание бренды могут развиваться и расти. Однако, как мы все понимаем, это ограниченный ресурс и современный пользователь получает слишком много рекламных сообщений в день», — сказала она.

Лысенко добавила, что задача сейлз-хауса – создать механизмы, которые помогут брендам зацепить аудиторию.

Евгения Лысенко рассказала о платформе Perfluence, которая помогает работать с блогерами. Всего к платформе подключено более 500 тыс. инфлюенсеров.

СберСеллер анонсировал направления для повышения эффективности взаимодействия брендов с аудиторией, среди которых Shoppable Ad. (видео с подборкой релевантных товаров), «Видеореклама» и «Спортивный маркетинг.

Также Наталья Дмитриева рассказала о запуске нового формата индивидуального обслуживания клиентов Private sales, в рамках которого рекламодатели смогут получить эксклюзивное обслуживание, доступ к уникальным предложениям и привилегиям, а также воспользоваться полной линейкой высокоточных инструментов для персонализированной коммуникации.