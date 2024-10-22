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Эксперт раскрыл, станет ли ипотека доступнее после субсидирования кабмином РФ

Риелтор Барсуков: допсредства от кабмина РФ не сделают ипотеку доступнее

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Freepik.com

Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в беседе с «Ридусом» прокомментировал новость о том, что правительство РФ выделило почти полтриллиона рублей на субсидирование процентных ставок по льготным ипотечным программам. По мнению эксперта, существенного влияния на рынок недвижимости данная субсидия не окажет.

«Спрос останется примерно на прежнем уровне. Тем более что по семейной ипотеке Сбербанк увеличил размер первоначального взноса до 50%. То же самое ранее сделал ВТБ. По сути, банки значительно ограничивают выдачу льготных кредитов на приобретение жилья», — отметил Барсуков.

При этом, по его словам, программа семейной ипотеки, на сегодняшний день, остается наиболее востребованной среди россиян.

22 октября председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда дополнительно 446,9 млрд рублей на реализацию льготных ипотечных программ.

Как сообщает пресс-служба кабмина, средства будут направлены на субсидирование процентной ставки по «Семейной ипотеке» (142 млрд руб.), «Дальневосточной и арктической ипотеке» (35,1 млрд руб.). Еще 269,8 млрд рублей пойдет на субсидирование процентной ставки по ранее выданным кредитам в рамках программы «Льготная ипотека».

Ранее стало известно, насколько подорожали новые квартиры после отмены льготной ипотеки.

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