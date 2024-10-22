В России увеличат МРОТ до 22 440 рублей с 2025 года

Депутаты Государственной думы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, который предлагает увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России до 22 440 рублей в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

«Такое увеличение затронет порядка 4,2 млн работающих граждан», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Спикер нижней палаты парламента добавил, что к 2030 году планируется увеличение минимального размера оплаты труда до 35 тысяч рублей. По словам Володина, подобная задача стала одной из целей национального развития.

В 2024 году МРОТ составляет 19 242 рубля. Минимальный размер оплаты труда рассчитывается в размере 42 % от величины медианной заработной платы (срединная зарплата, при которой 50% работников получает больше этой суммы, а другие 50% – меньше ее) по стране за прошлый год, с учетом коэффициента дифференциации по каждому региону.

Законопроект об увеличении МРОТ был принят Госдумой в первом чтении 17 октября. Документ предполагает, что соотношение с медианной заработной платой за предыдущий год увеличится до 48%. По данным Росстата, в 2023 году показатель составил 46 751 рубль.

Ранее эксперты объяснили, что изменит повышение МРОТ до 30 тысяч рублей.