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Стало известно, насколько выросли продажи топлива на бирже с начала года

Минэнерго РФ: реализация топлива на бирже за девять месяцев выросла на 23%

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«Газпром нефть»

Продажи топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за период с января по сентябрь подскочили на 23% год к году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу департамента нефтегазового комплекса Минэнерго РФ Антона Рубцова.

«За девять месяцев 2024 года объем реализации моторного топлива по всем видам нефтепродуктов увеличился примерно на 23%», — сказал представитель министерства.

По словам Рубцова, основной прирост пришелся на дизельное топливо. Он также отметил, что товарные остатки бензина и дизеля на нефтебазах находятся выше уровня 2023 года на 2% и 5% соответственно.

На прошлой неделе стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) активно работает над установлением нормативов продаж газа на бирже. По проекту приказа, для «Газпрома» — собственника единой системы газоснабжения — планируется установить минимальную величину реализации 10% от добытого и проданного на внутреннем рынке газа, для других доминирующих компаний — 2%.

Ранее россиян предупредили о подорожании бензина в ноябре.

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