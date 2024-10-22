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Глава «Очаково» опасается, что россияне перейдут на газировку вместо кваса

Глава «Очаково» заявил о дискредитации кваса с помощью акцизов

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Предложения Минфина России по признанию кваса сахаросодержащим напитком с дальнейшей уплатой дополнительного акциза могут привести к изменению рецептуры и «дискредитации одного из символов русского народа». Такое мнение выразил президент компании «Очаково» Алексей Кочетов, сообщает РБК.

Соответствующий отзыв содержится в письме министру финансов Антону Силуанову.

Кочетов полагает, что при признании кваса подакцизным товаром наравне с газировкой многие производители отойдут от традиционной рецептуры и будут использовать химические сахарозаменители. При этом столь «резкие изменения в налогообложении» негативно повлияют на инвестиционные проекты в этом секторе производства с дальнейшим замедлением темпов роста промышленности.

По словам президента «Очаково», российские граждане могут вернуться к вредным привычкам 1990-х годов и отдадут предпочтение «иностранным вредным газировкам», чего допускать нельзя из соображений здоровья нации.

15 октября сообщалось, что Министерство финансов России выступило с инициативой повысить акциз на сахаросодержащие напитки с 1 января 2025 года. Ведомство предлагает поднять акциз на сахаросодержащие напитки до 10 руб. за 1 л, а также признать сахаросодержащим напитком квас с содержанием спирта до 1,2%. Кроме того, в планах сохранить без изменений действующий критерий по количеству углеводов более 5 г на 100 мл.

Ранее сообщалось, что Минфин РФ предложил повысить минимальные розничные цены на крепкий алкоголь.

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