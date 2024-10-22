В крупных городах России резко подорожала аренда жилья

Аренда квартир в крупных городах России за год подорожала на 25–31%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на участников рынка.

По данным компании «Этажи», однокомнатные квартиры выросли на 31%, двухкомнатные — на 29%. А по данным «Циан.Аналитики», по городам-миллионникам средние ставки аренды однушек выросли на 27% — до 34 тысяч рублей, двушки подорожали на 21% — до 49 тысяч рублей. При этом сильнее всего выросли цены в Красноярске, Перми, Уфе и Ростове-на-Дону — стоимость средних ставок съема жилья там подскочила на 40–58%.

Эксперты отмечают, что рынок аренды сильно перегрет из-за ряда факторов. Среди них — резкое сокращение количества наиболее бюджетных вариантов квартир из-за снижения доступности ипотечных кредитов, рост затрат собственников, включая коммунальные платежи. Также на рынок выходят больше квартир с хорошим ремонтом, которые собственники не хотят сдавать дешево.

В октябре сообщалось, что арендные ставки в Москве с июня по сентябрь выросли на треть. Наибольший рост цен — 28% — зафиксирован в недорогих районах столицы. Лидерами стали Гольяново, Дмитровский, Соколиная гора и Метрогородок. Самые высокие ставки аренды — в Тверском (124 тыс. руб.), Пресненском (120 тыс. руб.) и Хамовниках (112 тыс. руб.).

Ранее россиянам назвали цену аренды самой дешевой квартиры с видом на Кремль.