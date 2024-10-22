Джаред Лето принял подарок от россиянок

Российские фанатки подарили фронтмену группы 30 Seconds To Mars Джареду Лето уникальную дизайнерскую шляпу, сделанную вручную. Один из авторов подарка, дизайнер Милена Нода, поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видео, на котором артист с радостью принял презент.

На видео, сделанном во время концерта Лето в Астане, можно наблюдать, как певец заметил яркий плакат от российских поклонниц и в микрофон поинтересовался, предназначен ли подарок для него. После подтверждения из зала он попросил передать шляпу. Фанаты начали передавать расписанный головной убор, пока он не оказался у Лето.

Артист внимательно осмотрел подарок и тут же надел его вместо своей белой ковбойской шляпы. В знак одобрения он показал большой палец вверх и продолжил выступление в новой шляпе. Поклонницы были в восторге.

Ранее во время концерта в Сербии Джаред Лето также обратился к своим поклонникам из России. Он на русском языке поблагодарил их и пообещал посетить Россию и Украину с шоу, когда «проблемы разрешатся».

Певец признался, что скучает по русскоязычной аудитории и выразил желание посетить Санкт-Петербург, Москву и Киев. При этом Лето предлагали 100 млн рублей за концерт в России.

Ранее продюсер оценил шансы посетить концерт Джареда Лето в России.