В Госдуме заявили, что россияне могут получить до 350 тысяч рублей для своего бизнеса

Социальный контракт предоставит возможность малообеспеченным россиянам получить финансовую помощь до 30 тыс. рублей на обучение и до 350 тыс. рублей на открытие своего бизнеса. Об этом РИА Новости рассказала член комитета Госдумы по социальной политике Екатерина Стенякина.

Депутат отметила, что многие граждане не понимают, что такое социальный контракт, который является мерой поддержки для граждан с низким уровнем дохода, безработных. В соответствии с ним орган социальной защиты обязуется оказать финансовую помощь, а заявитель, в свою очередь, должен грамотно распорядиться полученными деньгами и выйти на стабильный источник дохода.

Стенякина уточнила, что по социальному контракту на обучение выделяется единоразовая выплата в 30 тыс. рублей, на открытие подсобного хозяйства — 200 тыс. рублей, на открытие бизнеса — 350 тыс. рублей.

По словам депутата, оформить заявку на получение соцконтракта можно через портал «Госуслуги». На рассмотрение заявления в большинстве случаев отводится 10 рабочих дней.

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