«Аэрофлот» проведет благотворительный рейс из Москвы в Архангельск

«Аэрофлот» выполнит благотворительный рейс из Москвы в Архангельск. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Как уточнили в авиакомпании, на вырученные от продажи билетов средства будут закуплены новогодние подарки для воспитанников подшефных детских домов в Луганской народной республике, Московской и Владимирской областях.

«Специальными гостями и непосредственными участниками благотворительной акции станут Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр под управлением Народного артиста России Игоря Бутмана», — говорится в сообщении.

В рамках регулярного рейса на борту лайнера Airbus A321 Бутман и участники Московского джазового оркестра представят пассажирам благотворительной акции джазовый сет.

В «Аэрофлоте» уточнили, что вылет рейса SU1332 состоится 27 ноября в 10:00 из Терминала B аэропорта Шереметьево.

Напомним, этот рейс авиакомпании станет уже вторым благотворительным в текущем году. Первый благотворительный рейс «Аэрофлота» был выполнен 1 июня из Москвы в Сочи. Тогда, вырученные от продажи билетов средства были направлены на организацию летнего отдыха детей из Лутугинской специальной школы-интерната (ЛНР).