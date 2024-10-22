Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Аэрофлот» проведет благотворительный рейс из Москвы в Архангельск

«Аэрофлот» выполнит второй в этом году благотворительный рейс

close
ПАО «Аэрофлот»

«Аэрофлот» выполнит благотворительный рейс из Москвы в Архангельск. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Как уточнили в авиакомпании, на вырученные от продажи билетов средства будут закуплены новогодние подарки для воспитанников подшефных детских домов в Луганской народной республике, Московской и Владимирской областях.

«Специальными гостями и непосредственными участниками благотворительной акции станут Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр под управлением Народного артиста России Игоря Бутмана», — говорится в сообщении.

В рамках регулярного рейса на борту лайнера Airbus A321 Бутман и участники Московского джазового оркестра представят пассажирам благотворительной акции джазовый сет.

В «Аэрофлоте» уточнили, что вылет рейса SU1332 состоится 27 ноября в 10:00 из Терминала B аэропорта Шереметьево.

Напомним, этот рейс авиакомпании станет уже вторым благотворительным в текущем году. Первый благотворительный рейс «Аэрофлота» был выполнен 1 июня из Москвы в Сочи. Тогда, вырученные от продажи билетов средства были направлены на организацию летнего отдыха детей из Лутугинской специальной школы-интерната (ЛНР).

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами