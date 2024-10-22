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Россияне стали чаще ездить в Новосибирск

Темпы роста бронирований россиянами отелей в Новосибирске выросли на 82% за год

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Shutterstock

Темпы бронирований россиянами отелей по стране на период с 1 по 10 ноября выросли на 10% к аналогичному периоду прошлого года. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».

Наибольший рост наблюдается в Новосибирске – темпы бронирований увеличились на 82% за год, Москве (+46%), Геленджике и Архызе (+43%), Екатеринбурге (+31%), Пятигорске (+27%), Калининграде (+24%), Сочи (+22%), Красной Поляне и селе Эсто-Садок (+11%).

В топ-10 направлений по числу бронирований вошли:

Санкт-Петербург – средняя стоимость забронированной ночи составляет 4,4 тыс. рублей (+7% за год),
• Москва – 5,4 тыс. рублей (+13%),
• Сочи – 5,8 тыс. рублей (+9%),
Казань – 5 тыс. рублей (+4%),
• Калининград – 4,6 тыс. рублей (+18%),
• Нижний Новгород – 5,4 тыс. рублей (-2%),
Кисловодск – 5,9 тыс. рублей (+13%),
Ярославль – 5,3 тыс. рублей (+6%),
• Екатеринбург – 5 тыс. рублей (+22%),
Псков – 4,4 тыс. рублей (-4%).

Средняя стоимость забронированной ночи в объектах размещения в целом по стране составила 5 тыс. рублей, что на 11% выше, чем в прошлом году.

Чаще всего на этот ноябрь россияне бронируют отели без звезд (их доля – 29%), апартаменты (25%), отели три звезды (17%) и отели четыре звезды (13%). На гостевые дома приходится 5% бронирований, на хостелы – 4%, пятизвездочные и двухзвездочные отели – по 3%, а на глэмпинги, коттеджи, кемпинги – 1%.

Исследование было проведено в октябре.

Ранее были названы наиболее частые гости гламурных кемпингов.

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