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Посол РФ заявил, что Россия превзошла Британию по объему производства

Посол Келин заявил, что РФ заняла место Британии в рейтинге стран-производителей

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Посольство РФ в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии" class="item-image" loading="lazy">
Посольство РФ в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии

Российская Федерация заняла седьмое место в рейтинге стран по объемам производства, в то время как Великобритания не попала в первую десятку. Об этом посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил в интервью британскому телевидению, опубликованном на YouTube-канале российской дипмиссии.

По его словам, Россия восстановила свою экономику. В 2023 году она росла — и будет дальше расти — быстрее, чем у Евросоюза и «Большой семерки» (G7), отметил дипломат.

«Россия в рейтинге стран по объемам производства заняла седьмое место — позицию, на которой раньше была Великобритания, а теперь она вышла из первой десятки», — сказал Келин, отвечая на вопрос британской журналистки Лоры Кюнсберг о последствиях антироссийских санкций.

Он также призвал всех желающих приехать в РФ, чтобы убедиться в процветании страны.

21 октября сообщалось, что страны ЕС начнут в январе форсированными темпами разрабатывать 15-й пакет санкций против России, направленный против российского экспорта энергоносителей, главным образом против сжиженного природного газа (СПГ).

Ранее Путин раскрыл, почему Россия не всегда зеркально реагирует на санкции.

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