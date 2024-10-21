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Эксперт Соколова: перераспределение лимитов по семейной ипотеке поддержало рынок

Продажи российских застройщиков остались на уровне показателей июля-августа

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Продажи российских застройщиков остались примерно на прежнем уровне. Об этом рассказала коммерческий директор «ОМ Девелопмент» Анна Соколова.

По ее словам, повышение размера первоначального взноса и ужесточение требований к заемщикам в рамках семейной ипотеки рядом банков не повлияли на это. Соколова подчеркнула, что перераспределение лимитов позволило в краткосрочной перспективе поддержать продажи застройщиков на прежнем уровне относительно показателей июля-августа.

«Люди, опасаясь завершения программы, стараются как можно быстрее оформить кредит, чтобы не упустить момент. Выделенных 140,1 миллиарда рублей в лучшем случае хватит на два месяца», — сказала она.

При этом Соколова добавила, что ждать существенного снижения цен на недвижимость не стоит.

«Рост себестоимости строительства на 35% за последние полтора года сделал этот процесс необратимым. В целом за последние три года рост себестоимости строительства составил более 63%», — отмечает коммерческий директор «ОМ Девелопмент» Анна Соколова.

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