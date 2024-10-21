В Дубае пройдет бизнес-форум с участием мировых знаменитостей

В начале декабря в Дубае пройдет большой форум для предпринимателей, сообщили организаторы мероприятия.

Событие состоится 2-3 декабря в самом крупном многофункциональном крытом комплексе на Ближнем Востоке — Coca-Cola Arena, вмещающем до 13 тыс. человек.

Организатор форума, кандидат экономических наук, основатель образовательной платформы MegaCampus Григорий Аветов уже подал заявку в книгу рекордов Гиннесса. Слоган форума – «Все только начинается!»

По его словам, концепцией форума является человекоцентричность.

«Это первый в мире саммит про человека. И все его спикеры готовят свои выступления с нацеленностью на внутренний потенциал каждого зрителя. Я считаю, что внутри каждого человека есть нераскрытая сила, которая способна сподвигнуть его на то, чтобы достичь успеха в своей сфере. И главная задача — пробудить эту силу и научиться с ней работать», — заявил он.

По мнению Аветова, сегодня важно говорить о человеке, о роли человека в истории, об инструментах развития интеллектуального, предпринимательского, духовного начал.

«Мы стараемся «докрутить» программу саммита так, чтобы пользу получил каждый его участник», — добавил он.

Гостями форума станут предприниматели из 35 стран — сейлеры, представители сфер услуг и производства.

Спикерами выступят мировые знаменитости.

Британский миллиардер, основатель бизнес-империи Virgin Group Ричард Бренсон расскажет, как создать уникальный бизнес со своим индивидуальным почерком.

Кинорежиссер Люк Бессон выбрал темой своего выступления «Визуальные эффекты, которые заставляют людей чувствовать».

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поговорит о том, как стать чемпионом в жизни и бизнесе, а бизнесвумен Ренди Цукерберг приведет примеры эффективных маркетинговых стратегий.

Также среди приглашенных спикеров — кинорежиссер Кейси Нейстат, инвесторы Оскар Хартманн и Михаил Гребенюк.