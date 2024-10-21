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В «Роснефти» рассказали о работе компании в сфере охраны окружающей среды

«Роснефть» планирует усовершенствовать систему углеродного менеджмента

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Сергей Улыбышев/фотоконкурс «Россия — коллекция впечатлений»

«Роснефть» занимается совершенствованием системы углеродного менеджмента. Об этом стало известно в ходе научно-практической конференции «Экологическая безопасность. Актуальные вопросы правоприменительной практики и совершенствование деятельности в сфере охраны окружающей среды», которую научный институт «Роснефти» провел в Самаре, сообщается на сайте компании.

Ее участниками стали более 120 представителей промышленных предприятий и научно-исследовательских институтов, высших учебных заведений, крупных инжиниринговых и производственных компаний.

Одним из основных направлений работы форума стало развитие углеродного менеджмента в нефтегазовой отрасли. Также на мероприятии рассмотрели вопросы рекультивации земель, утилизации отходов, практические аспекты оформления разрешительной документации в сфере охраны окружающей среды.

«Компания постоянно совершенствует подходы к управлению природоохранной деятельностью, наращивает масштабы экологических мероприятий и обеспечивает необходимые для этого инвестиции. «Роснефть» ориентирована не просто на повышение экологичности бизнеса и минимизацию воздействия на окружающую среду, а на достижение суммарного положительного влияния на экосистемы», — говорится в сообщении.

Как уточнили в «Роснефти», в самарском научном институте компании с 2021 года проводят инвентаризацию эмиссии парниковых газов. Так, за это время выполнена работа для более чем 50 предприятий «Роснефти».

Отмечается, что самарские специалисты формируют базу данных низкоуглеродных технологий и методов декарбонизации, выполняют научно-исследовательские работы и технико-экономические обоснования мероприятий по сокращению выбросов парниковых газов. При этом в институте предложили решения для сокращения эмиссии метана на факельных установках. Это минимизирует воздействие технологических процессов нефтегазодобывающих предприятий на окружающую среду.

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