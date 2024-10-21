Цены на золото побили исторический максимум

Цены на золото на Чикагской товарной бирже (CME) выросли до $2750,9 за унцию, что стало историческим максимумом. Об этом сообщает РБК.

Таким образом, стоимость декабрьского контракта на бирже выросла на 0,77%.

Отмечается, что стоимость золота растет из-за ряда факторов. Среди них — геополитические риски на Ближнем Востоке. Также спрос на золото повысился как на защитный актив из-за неопределенности перед выборами в США 5 ноября, где ожидается напряженная борьба между Дональдом Трампом и Камалой Харрис. Аналитик Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар считает, что фьючерсы на золото уже в четвертом квартале 2025 год могут поднять в среднем до $3000 за унцию.

Замглавы Минфина России Алексей Моисеев ранее заявил, что хранить сбережения в иностранной валюте на сегодняшний день небезопасно. Он назвал золото надежным инструментом долгосрочных инвестиций, добавив, что при достаточных объемах сбережений можно хранить в нем 10%.

Ранее россиянам назвали главные плюсы и минусы инвестирования в золото.