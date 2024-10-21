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Россиянам назвали главные плюсы и минусы инвестирования в золото

Экономист Петрова: инвестирование в золотые слитки имеет много минусов

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

В российском Минфине назвали ненадежным инвестирование в иностранную валюту, посоветовав обратить внимание на вкладывание в золото. Покупка золотых слитков действительно может быть лучшим способом хранения денег, однако в таком подходе есть и минусы. Иногда лучше купить золотые монеты, рассказала 360.ru предприниматель, инвестор, эксперт по семейному капиталу, кандидат экономических наук Светлана Петрова.

Первая проблема, с которой сталкивается покупатель слитков, — это их хранение. Так, если человек хранил слиток дома, то при его реализации он столкнется с очень придирчивым отношением банка. К примеру, будет проверяться, нет ли на слитке царапин, каких-то следов. Сложно будет доказать, что коробку со слитком даже не открывали, так как банкам будет выгодно купить его как можно дешевле, предупредила Петрова.

Таким образом, слитки придется держать в хранилище банка, оплачивая эту услугу.

Кроме того, покупаются слитки в банках, но спред, то есть разница между тем, что пришлось за них отдать, и что получится выручить при продаже, достаточно велика, отметила Петрова. Так, если нужно срочно реализовать слиток, он продается снова в банк, но уже дешевле.

«Не по той причине, что цена золота упала на бирже, а просто по той причине, что банк устанавливает такие курсы. Поэтому из минусов: неудобство хранения и большой спред», — пояснила эксперт.

Она посоветовала при желании вложиться в золото выбирать монеты, а не слитки. Все это обходится дешевле и не имеет такого спреда, как в случае со слитками. Также Петрова призвала помнить, что во всех этих случаях речь идет не об инвестициях с преумножением, а только о сохранении денег. Это защитить активы от инфляции, но не поможет заработать на вложениях.

Напомним, замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил, что хранить сбережения в иностранной валюте на сегодняшний день небезопасно. Он назвал золото надежным инструментом долгосрочных инвестиций, добавив, что при достаточных объемах сбережений можно хранить в нем 10%.

Ранее россиянам предсказали утрату части сбережений при хранении наличными.

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