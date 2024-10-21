Стало известно о подорожании бензина в ноябре в России

В ноябре цены на топливо на автозаправочных станциях России вырастут. Об этом сообщил специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов, передает Life.ru.

В частности, самый популярный бензин марки АИ-92 с 1 ноября начнет стоить 54 рубля за литр. Бензин АИ-95 подорожает до 69 рублей за литр, дизельное топливо — до 66 рублей 50 копеек за один литр.

Вавилов уточнил, что в различных субъектах России наблюдается колебание розничных цен на топливо в пределах 5%. Такие различия связаны с тем, как работают логистические маршруты, а также с расстоянием до нефтеперерабатывающих заводов.

В начале сентября сообщалось, что стоимость бензина марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю выросла на 6,4%. Цена топлива превысила 60 тыс. рублей 3 сентября. Котировки поднялись выше этого уровня впервые с 21 сентября 2023 года. Бензин марки Аи-95 за первую неделю сентября подорожал на 3%, до 73 583 рублей за тонну.

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