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Аэропорты предложили разрешить пассажирам сдавать багаж самостоятельно

«Ведомости»: аэропорты просят разрешить пассажирам самим сдавать багаж

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Международная ассоциация аэропортов (МАА) предложила нормативно закрепить возможность для пассажиров самостоятельно регистрировать и сдавать багаж в аэропортах. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо МАА, адресованное министру транспорта Роману Старовойту.

В обращении МАА указывается, что для такого разрешения нужно скорректировать федеральные авиационные правила, а в частности — общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования по их обслуживанию. Российские аэропорты прорабатывают возможность установки в терминалах автоматизированных систем регистрации багажа с электронной багажной биркой для самостоятельной сдачи. В ассоциации считают, что это поможет оптимизировать работу воздушных гаваней и сократить очереди на регистрационных стойках.

В Минтрансе подтвердили получение письма МАА. В ведомстве уточнили, что сейчас оно рассматривается совместно с авиакомпаниями на предмет возможности реализации инициативы.

В начале сентября в Минтрансе РФ заявляли, что в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях России будут прописаны наказания для авиакомпаний за нарушения правил перевозки пассажиров, ручной клади и багажа.

Ранее авиапассажирам рассказали, какие выплаты положены при утрате багажа.

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