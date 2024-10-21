ЦБ рассмотрит новые тарифы для магазинов при оплате лицом

Центробанк рассмотрит новые тарифы для магазинов за платежи по биометрии в сервисе Национальной системы платежных карт (НСПК). Об этом пишет РБК со ссылкой на первого зампреда ЦБ Ольгу Скоробогатову.

«Биоэквайринг — это новый инструмент, и ... действительно имеет смысл сделать для него несколько другую тарифную политику», — поделилась Скоробогатова.

Речь идет о комиссиях магазинов, принимающих платежи. Тарифы отличаются друг от друга в зависимости от того, оплачивает ли покупатель товары картой и через Систему быстрых платежей с помощью QR-кода.

От комиссий Центробанка будет зависеть выгода бизнеса, насколько магазинам будет выгодно подключать оплату по биометрии.

До этого банк ВТБ запустил оплату по биометрии в кафе и магазинах, подключившись к пилотному проекту Национальной системы платежных карт (НСПК) по развитию биоэквайринга.

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