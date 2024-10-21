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Россиян предупредили о возвращении ключевой ставки ЦБ к историческому максимуму

РБК: ключевая ставка ЦБ может вернуться к историческому максимуму

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Алексей Куденко/РИА Новости

Совет директоров Центробанка России может поднять ключевую ставку с 19 до 20%, что повторит исторический максимум. Об этом сообщает РБК со ссылкой на аналитиков крупных российских банков и инвестиционных компаний.

По словам аналитиков, подобное решение может быть принято уже 25 октября. Однако некоторые эксперты предполагают, что ключевую ставку могут повысить на 200 базисных пунктов. Такое мнение высказали шесть из 30 участников консенсус-прогноза. Еще несколько аналитиков полагают, что ставку могут поднять до 22%.

По словам главного экономиста «Эксперт РА» Антона Табаха, всего у ЦБ будет три формальных варианта развития событий. Один из них предусматривает сохранение текущей ставки, однако серьезно он рассматриваться не будет, считает эксперт.

17 октября глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что пока не знает, каким будет решение по ключевой ставке. Она подчеркнула, что нынешний уровень инфляции подтверждает выводы, которые регулятор сделал в сентябре, когда повысил ключевую ставку.

Ранее стало известно, что россияне стали реже брать ипотеку.

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