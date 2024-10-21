Западные лайнеры стали реже летать в Китай из-за ограничений в воздушном пространстве РФ

Западные авиакомпании уменьшили число рейсов в Китай. Об этом гонконгское издание South China Morning Post.

Главная причина — закрытие российского воздушного пространства, так как альтернативные маршруты в КНР невыгодны. Так, британская авиакомпания Virgin Atlantic анонсировала приостановку полетов по маршруту Шанхай — Лондон-Хитроу. У British Airways под сокращение попали рейсы между Хитроу и Пекином Дасином. Кроме того, в списке авиакомпании Швеции, Австралия и Германия.

«Авиакомпании могут более эффективно использовать свои самолеты на других, более прибыльных, направлениях, к которым, например, относятся трансатлантические маршруты», — отметил директор по консалтинговым услугам гонконгской авиационной компании Деннис Лау, Asian Sky Group.

В начале октября гендиректор нидерландской авиакомпании KLM Марьян Ринтел заявила, что руководство Евросоюза должно принять меры, чтобы поспособствовать конкуренции европейских авиакомпаний с китайскими.

Ранее в Румынии в воздух подняли истребители из-за сигнала о нарушении границы.