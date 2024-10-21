Эксперт дала советы молодому руководителю

Первый шаг для молодого руководителя к эффективному управлению взрослым коллективом — признание различий в опыте и подходах. Такое мнение в разговоре с «Газетой.Ru» высказала карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Светлана Семеренко.

Эксперт подчеркнула, что у каждого сотрудника есть свои сильные стороны, которые можно использовать для достижения общих целей.

Эмоциональный интеллект — один из ключевых навыков, необходимых для успешного управления. По словам Семеренко, умение распознавать эмоции и потребности коллег позволяет установить доверительные отношения, что, в свою очередь, способствует продуктивной работе.

«Активное слушание, эмпатия и способность адаптироваться к различным стилям общения — это навыки, которые помогают лидерам наладить взаимопонимание. Третий шаг — готовность учиться у своих подчиненных. Опытные сотрудники могут предоставить ценные советы и инсайты, которые помогут избежать ошибок. Такой обмен знаниями укрепляет командный дух и повышает эффективность работы», — отметила эксперт.

Четвертый шаг — обеспечить четкую и прозрачную коммуникацию. По мнению Семеренко, молодому руководителю необходимо ясно формулировать свои ожидания и цели, а также регулярно предоставлять обратную связь. Это поможет устранить недопонимания и поддерживать открытый диалог внутри коллектива.

Семеренко также подчеркнула важность делегирования ответственности. По словам эксперта, это не только поможет эффективно распределить задачи, но и продемонстрирует доверие к профессионализму сотрудников, что повысит их мотивацию и общую продуктивность команды.

Шестой шаг — тимбилдинговые мероприятия, которые помогут создать комфортную и доверительную атмосферу в коллективе, заключила Семеренко.

По данным hh.ru, самые низкие зарплаты в октябре предлагаются дворникам, мерчандайзерам, операторам call-центра, воспитателям, няням, уборщицам. Самые высокие зарплаты — у сотрудников в сфере информационных технологий, розничной торговли и финансового сектора.

Ранее был назван способ получить деньги за больничный после увольнения.