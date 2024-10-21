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Сенатор предложила запустить льготную ипотеку для молодых кадров

Сенатор Епифанова: необходимы адресные меры поддержки для покупателей жилья

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Ольга Бурыкина

Вместо свернутой льготной ипотеки под 8% нужно предусмотреть новые меры поддержки для покупателей жилья. Об этом «Газете.Ru» сказала сенатор Ольга Епифанова.

Она отметила, что новые программы должны быть адресными и строго регламентированными, и не становиться причиной неконтролируемого спроса на ипотеку, который привел к перегреву рынка жилья.

Епифанова подчеркнула, что льготная ипотека сегодня жизненно необходима в регионах, где существуют острые проблемы с оттоком населения.

«Также были бы полезны ипотечные программы для ценных специалистов высокотехнологических производств и для молодых кадров. Что же касается облегчения доступа к ипотеке для предпринимателей, то в этом случае имеет резон говорить о поддержке людей, осуществляющих деятельность в приоритетных отраслях. На данный момент в нашей стране продолжает действовать уникальная госпрограмма «Семейная ипотека» под 6%», — отметила сенатор.

В июле Минфин продлил программу «Семейная ипотека» до 2030 года с новыми условиями. Обновленная программа со ставкой 6% распространится на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет. Максимальная сумма кредита для жителей Москвы и Московской области, а также жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти может составлять не более 12 млн рублей, для остальных российских регионов — не более 6 млн рублей. Первоначальный взнос — 20%.

При этом в правительстве не исключили пересмотра условий программы «Семейная ипотека».

Льготная ипотека под 8% прекратила действовать в России 1 июля 2024 года.

Ранее стало известно, сколько в Москве продается квартир и апартаментов до 10 млн рублей.

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