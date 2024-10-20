Стали известны подробности дела против экс-главы банка «Открытие»

Экс-главу банка «Открытие» Дмитрия Ромаева обвиняют в хищении трех миллиардов рублей, которые он выдал в качестве кредита подконтрольной ему кипрской фирме. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

«Ромаев открыл кредитную линию подконтрольной ему, как полагает следствие, кипрской компании Benirlia Holdings Limited, в которой бесследно исчезли три миллиарда рублей», — сообщили источники издания.

17 октября Мещанский суд Москвы заочно арестовал бывшего топ-менеджера. В тот же день его объявили в федеральный розыск из-за расследования дела о растрате в особо крупном размере.

Дмитрий Ромаев с 2013 по 2015 год руководил правлением банка «ФК Открытие», затем, в течение двух лет, он входил в совет директоров «Открытие холдинга». С 2020 года он находится за границей.

Ранее суд приговорил к 4 годам колонии гендиректора РВК Повалко.