Fonbet поможет с вовлечением участников военных действий в паралимпийское движение

Паралимпийский комитет России (ПКР) и букмекерская компания Fonbet займутся вовлечением участников военных действий в паралимпийское движение, содействием в их реабилитации и социальной адаптации средствами физической культуры и спорта. Об этом сообщает пресс-служба Fonbet.

Соглашение о сотрудничестве было подписано в ходе XII международного спортивного форума «Россия-спортивная держава», который проходил в Уфе с 17 по 19 октября. Подписи под документом поставили президент ПКР Павел Рожков и генеральный директор компании Fonbet Сергей Анохин.

«Мы рады сотрудничеству с ПКР. Ранее мы неоднократно подчеркивали, что хотим принимать активное участие в реабилитации ветеранов и участников СВО через спорт. Совместно с ПКР мы уже проводили ряд совместных акций, но теперь наша работа станет более цельной», — отметил Анохин.

Также он выразил надежду на то, что совместными усилиями удастся помочь ветеранам пройти реабилитацию и вернуться к активному образу жизни через адаптивный спорт.

Предполагается, что важным шагом в рамках сотрудничества станет проведение шести соревнований в 2025 году среди ветеранов СВО «Герои нашего времени» по следж-хоккею, футболу ампутантов и волейболу сидя.

Как рассказал Рожков, Fonbet одними из первых поддержал российских паралимпийцев, когда их необоснованно отстранили от Паралимпийских игр в Пекине. По его словам, компания помогла провести матч звезд с участием великих хоккеистов Овечкина, Касатонов, Жамнова, Прохорова, Якушева и российских следж-хоккеистов. Также он напомнил, что Fonbet выделил 54 миллиона для отстраненной команды, а также объявил сбор средств для ветеранов СВО в рамках акции ДоброFON «Важен каждый».

«Благодаря этому они приняли участие в тренировочном мероприятии в составе национальной сборной, также будут организованы соревнования по футболу ампутантов в Сочи. Соглашение нам позволит более системно совместно заниматься работой по вовлечению участников СВО, получивших ранения и инвалидность, в Паралимпийское движение», – отметил Рожков.