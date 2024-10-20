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Якутские бриллианты получили патент

Глава Якутии Николаев: якутские бриллианты получили патент

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Gegham Davtyan/Shutterstock/FOTODOM

Якутские бриллианты получили патент и вошли в государственный реестр охраняемых объектов интеллектуальной собственности России. Об этом сообщается в Telegram-канале главы республики Саха (Якутия) Айсена Николаева.

«Бриллианты Якутии — это гарант качества и уникальности. Они высоко ценятся и имеют безупречную репутацию во всем мире. И сегодня, как и якутские ножи и хомус, наши бриллианты получили документ Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент)», — написал Николаев, отметив, что теперь бренд «Якутские бриллианты» могут использовать лишь производители республики.

16 октября руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал «Газете.Ru» о набирающих обороты махинациях с бриллиантами. По его словам, в период экономической нестабильности люди предпочитают вкладывать деньги в так называемые вечные материальные ценности, к которым относятся недвижимость, произведения искусства и ювелирные изделия. Этим зачастую пользуются мошенники, выдавая подделки за оригиналы и продавая их по баснословным ценам.

Ранее россиянам объяснили, как отличить настоящий бриллиант от «синтетики».

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