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На Западе начали переживать из-за колоссального госдолга

Bloomberg назвал США и Китай основными должниками в мире

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Reuters

Общемировой уровень государственного долга в 2024 году может достичь рекордных $100 трлн. Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, совокупная долговая нагрузка в мире составляет 94,8% от ВВП. В США этот показатель достиг 97,4%, в Китае — 62,1%, в Японии — 254%, во Франции — 111,3%, а в Великобритании — 103,2%. В целом по странам G7 уровень долга оценивается в 125,9%, к 2050 году он может увеличиться до 188%.

«Наши прогнозы указывают на неумолимое сочетание низкого роста и высокого долга. Правительства должны работать над сокращением долга и восстановлением буферов для следующего шока, который обязательно наступит, и, возможно, раньше, чем мы ожидаем», — заявила управляющий директор МВФ Кристалина Георгиева.

В МВФ отмечают, что растущая задолженность и неопределенность в системно значимых США и Китае могут спровоцировать повышение ключевых ставок центральными банками других стран, включая Россию. При этом регуляторы Канады и Китая, вероятно, незначительно снизят ставки.

До этого стало известно, как страны G7 намерены помогать Киеву в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Ранее швейцарские компании заподозрили в обходе антироссийских санкций.

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