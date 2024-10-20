РФ впервые за восемь лет вышла на полное самообеспечение картофелем

РФ по итогам 2023 года впервые за восемь лет вышла на полное самообеспечение картофелем. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики (Росстата).

В материале отмечается, что в прошлом году уровень самообеспечения страны данным продуктом составил 101%. Соответствующее значение увеличилось сразу на 6,5% по сравнению с 2022 годом.

«Последний раз такая ситуация складывалась в 2015 году, причем с аналогичным показателем», — уточнили журналисты.

Авторы публикации добавили, что РФ сама обеспечивает внутренние потребности еще по двум категориям продуктов. Речь идет о мясе и рыбе, уровень самообеспечения страны этими продуктами по итогам 2023 года достиг отметок 101,7% и 152,9% соответственно.

Этот же показатель по яйцам, в свою очередь, составил 98,6%. Существенно ниже оказались значения по молоку и овощам — они находятся на отметке 86% и 89,1% соответственно.

Самый низкий уровень самообеспечения РФ зафиксировали по отношению к ягодам и фруктам. В прошлом году российские производители покрыли лишь 44,6% внутреннего потребления.

Ранее в РФ предложили продавать картофель под единым брендом.