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РФ впервые за восемь лет вышла на полное самообеспечение картофелем

РИА Новости: РФ впервые с 2015 года вышла на полное самообеспечение картофелем

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Depositphotos

РФ по итогам 2023 года впервые за восемь лет вышла на полное самообеспечение картофелем. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики (Росстата).

В материале отмечается, что в прошлом году уровень самообеспечения страны данным продуктом составил 101%. Соответствующее значение увеличилось сразу на 6,5% по сравнению с 2022 годом.

«Последний раз такая ситуация складывалась в 2015 году, причем с аналогичным показателем», — уточнили журналисты.

Авторы публикации добавили, что РФ сама обеспечивает внутренние потребности еще по двум категориям продуктов. Речь идет о мясе и рыбе, уровень самообеспечения страны этими продуктами по итогам 2023 года достиг отметок 101,7% и 152,9% соответственно.

Этот же показатель по яйцам, в свою очередь, составил 98,6%. Существенно ниже оказались значения по молоку и овощам — они находятся на отметке 86% и 89,1% соответственно.

Самый низкий уровень самообеспечения РФ зафиксировали по отношению к ягодам и фруктам. В прошлом году российские производители покрыли лишь 44,6% внутреннего потребления.

Ранее в РФ предложили продавать картофель под единым брендом.

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