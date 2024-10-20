Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Правительство сообщило о поставках топлива в Киргизию

Россия полностью покрыла потребности Киргизии по бензину, керосину и дизелю

close
Виталий Тимкив/РИА Новости

Российские компании полностью покрывают потребности Киргизии в нефтепродуктах и продолжают развивать газовую инфраструктуру республики. Об этом сообщает ТАСС.

Поставки включают бензин, авиационный керосин, дизельное топливо и битум.

«Одним из основных направлений взаимодействия является энергетическая сфера. Россия полностью обеспечивает потребности республики в нефтепродуктах», — сообщили в пресс-службе правительства РФ.

В настоящее время также реализуется программа газификации Киргизии до 2030 года при участии «Газпрома». Более 80 российских регионов поддерживают торгово-экономические связи с республикой.

На долю России приходится 20% внешней торговли Киргизии. В 2023 году товарооборот между странами увеличился на 5,6% и достиг $3,6 млрд. В 2024 году сохраняется положительная динамика торговых отношений.

До этого стало известно, что товарооборот между Россией и Китаем в январе-августе 2024 года достиг $155 млрд, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Китай продолжает оставаться главным торговым партнером России, несмотря на изменения в поставках.

Ранее трейдеры не отреагировали на новые санкции против Ирана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами