Белоруссия вызвалась помочь преодолеть глобальный продовольственный кризис

Белоруссия имеет необходимые ресурсы, чтобы содействовать преодолению мирового кризиса продовольствия, заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Игорь Сергеенко. Его слова приводит ТАСС.

«Как один из крупнейших экспортеров удобрений и продовольственной продукции, Беларусь готова внести свой вклад в преодоление глобального продовольственного кризиса и укрепление продовольственной безопасности стран АСЕАН», — подчеркнул он.

Сергеенко также добавил, что Минск открыт для диалога и выступает за развитие отношений между Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии и Евразийским экономическим союзом.

Доля АСЕАН в мировой торговле сегодня составляет 7,4%, что ставит объединение на четвертое место. Лидером по объему торговли остается ЕС с 29,7%. Второе место занимает БРИКС (21,6%). Следом идет ЮСМКА (15,7%).

Ранее Белоруссия захотела покрыть часть дефицита бюджета за счет кредита РФ.