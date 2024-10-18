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В группе ЛСР отметили резкое снижение продаж недвижимости

ЛСР: за три квартала 2024 года продажи недвижимости упали на 21%

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

За три квартала 2024 года девелоперская группа ЛСР из Санкт-Петербурга на 21% снизила продажи недвижимости по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости.

Общая сумма заключенных сделок оценивается в 115 миллиардов рублей.

РБК уточняет, что за 9 месяцев стоимость новых договоров в городе снизилась более чем в два раза — с 79 до 38 млрд, объем проданных площадей — с 487 тыс. до 201 тыс. кв. м. Информации о причинах такого положения дел в публикации не содержится.

ЛСР — один из крупнейших российских застройщиков жилья и производитель стройматериалов. Компания реализует проекты в Петербурге, Москве, Подмосковье, Екатеринбурге и Сочи.

18 октября эксперты назвали главные угрозы для застройщиков в 2024 году. К ним относятся рост себестоимости строительства, макроэкономическая нестабильность, сложности с долгосрочным планированием и падение спроса на новостройки.

Ранее стали известны города с самыми дешевыми квадратными метрами в новостройках.

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