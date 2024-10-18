В ПСБ рассказали о повышении сберегательной активности россиян

За последний год значительно выросла финансовая грамотность россиян, причем, семьи, имеющие детей, активно вовлекают их в обсуждение вопросов, связанных с семейным бюджетом, формируя у подрастающего поколения базовые знания в области управления личными финансами. Об этом в ходе презентации пятой волны Индекса сберегательно-инвестиционной активности россиян (ИСИАР) на площадке Московского финансового форума рассказала старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова.

Она отметила, что исследование ИСИАР фиксирует значимый рост финансовой грамотности среди россиян. Это отражается в повышении сберегательной активности, росте доверия к кредитным организациям, а также — в относительно новом для России явлении: активном вовлечении детей в обсуждение финансовых вопросов в российских семьях.

«Мы видим заметный рост доли граждан, делающих сбережения, в то же время доля людей с опытом инвестирования за последний год не изменилась», — заявила старший вице-президент ПСБ.

Вера Подгузова объяснила эту тенденцию как объективными факторами — когда на фоне динамики ключевой ставки люди чаще выбирают классические банковские сберегательные инструменты, которые выглядят стабильнее и доходнее инвестиций в инструменты фондового рынка, так и субъективными установками и заблуждениями граждан относительно барьеров и сложностей инвестирования.

«В то же время наши замеры показывают существенную разницу в зрелости финансового поведения среди инвесторов и людей без такого опыта: люди, занимающиеся инвестированием, гораздо ответственнее подходят и к вопросам управления семейным бюджетом, и к учету расходов, и к финансовому воспитанию детей в семьях», — прокомментировала она результаты исследования.

О наличии сбережений заявили в ходе опроса в сентябре этого года 46% опрошенных россиян, за год этот показатель вырос на 5 процентных пунктов. При этом число россиян, имеющих опыт инвестирования, за год почти не изменилось, оставшись в районе 15%. При этом банкам в целом доверяют 82% респондентов против 70% годом ранее, отмечается в исследовании.

Также опрос показал, что россияне стали все активнее обучать финансовой грамотности своих детей. По результатам исследования, почти половина россиян, воспитывающих детей, обсуждает с ними семейные траты, а также дает советы по обращению с деньгами и вовлекает в процесс покупок. Любопытно, что родители, имеющие опыт инвестирования, заметно чаще обсуждают с детьми финансы (79% против 46%). Кроме того, 21% россиян, имеющих детей, привлекают их к ведению учета расходов и доходов. Чаще это делают женщины (25% против 16% среди мужчин), а также инвестирующие россияне (50%).