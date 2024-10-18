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Экономист назвал наиболее выгодные инструменты вложений для россиян

Экономист Лобода посоветовал россиянам инвестировать в золотые монеты

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На сегодняшний день, на фоне снижения роли доллара и евро на мировом валютном рынке, выгодным инструментом вложения накоплений являются инвестиционные золотые монеты. Об этом в беседе с RT сообщил экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

«Этот сегмент рынка при горизонте инвестиций от пяти лет и выше приносит заметный доход. С конца сентября прошлого года тройская унция золота подорожала почти на 35%, с $2030 до $2728», — отметил эксперт.

Он также напомнил о привлекательных условиях по вкладам, которые предлагают российские банки, — зачастую не менее 20% годовых. Что касается доллара и евро, по мнению аналитика, — это не самый правильный способ сбережения и приумножения средств.

Недавно замглавы Минфина Алексей Моисеев посоветовал хранить 10% сбережений в золоте. По его словам, этот драгоценный металл уже обогнал все прогнозы роста, которые были в начале года, подорожав на 25-30%.

Ранее россиянам посоветовали избавиться от наличной валюты.

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