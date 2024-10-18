ФНС предлагает решить проблему кадров за счет госсектора

Государственный сектор мог бы стать источником кадров для отраслей, где наблюдается дефицит, за счет высвобождения работников в связи с использованием новых технологий. Об этом заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на посвященной цифровизации сессии Московского финансового форума, передает РБК.

«Мы видим, что у нас происходит на рынке труда. У нас в госсекторе работает много народу. И по идее, как раз применяя эти технологии, мы могли бы дать людей для рынка», — заявил Егоров, отметив, что в государственном секторе можно заменить людей искусственным интеллектом.

18 октября первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин заявил, что «Сильный ИИ» (AGI) и «Сверхсильный ИИ» (ASI) может позволить улучшить распределение государственных расходов, определяя приоритетные области. Топ-менеджер Сбера отметил, что «Сильный ИИ» и «Сверхсильный ИИ» позволит достичь 100% прослеживаемости в вопросах распределения государственных финансов.

Он также уверен, что искусственный интеллект позволит внедрить индивидуализированные налоговые схемы, где каждый платит налоги в зависимости от реальных возможностей и экономической активности. По его мнению, это приведет к уменьшению неравенства.

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