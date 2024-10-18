Путин отметил рост ВВП стран БРИКС

Совокупный валовой внутренний продукт (ВВП) стран БРИКС уверенно превышает показатели стран «Большой семерки» (G7) и составляет более $60 трлн. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе делового форума БРИКС в Москве, передает ТАСС.

По словам российского лидера, эта цифра продолжает расти.

Путин напомнил, что в 1992 году показатель доли G7 в мировом ВВП составлял 45,5%, а у стран БРИКС — 16,7%. В 2023 году доля стран БРИКС в мировом ВВП была равна 37,4%, G7 — 29,3%.

Россия в 2024 году председательствует в БРИКС. В этом году к объединению присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Также в БРИКС состоят РФ, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

В сентябре помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что на саммите БРИКС, который пройдет с 22 по 24 октября в Казани, скорее всего, не произойдет расширения организации.

По его словам, страны — члены БРИКС договорились о том, чтобы на саммите в Казани принять положение о новом статусе: государство-партнер. Такие страны не будут иметь права голоса при принятии ключевых решений в рамках БРИКС. Однако со временем, в случае их активного участия в деятельности организации, они смогут получить приглашение и стать полноправными членами БРИКС.

Ранее Путин назвал число стран, желающих сотрудничать с БРИКС.