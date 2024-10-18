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Эксперт ЦБ объяснил, как будут работать периоды охлаждения по кредитам

Эксперт ЦБ Мехтиев: периоды охлаждения по кредитам помогут россиянам

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Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

Введение в России периода охлаждения при оформлении кредитов поможет россиянам взять паузу и принять верное решение. От мошенничества эта мера тоже защитит, причем статистику по выдаче кредитов не снизит, заявил в беседе с НСН зампред Экспертного совета Центробанка по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев.

Эксперт назвал предложение Центробанка разумным, подчеркнув, что никакие схемы борьбы с мошенниками не помогут, если не учитывать поведение россиян. Что касается потребителей, то вряд ли многое изменится, считает он.

«Потребитель с 2013 года имеет право в течение пяти дней разглядывать договор, а только потом принять решение. Но за все это время ни один человек не воспользовался этим правом», — пояснил Мехтиев.

Меньше кредитов оформлять в введением меры не станут – те, кому действительно нужны деньги, подождут, заключил эксперт.

Напомним, накануне Центробанк предложил ввести обязательный период охлаждения потребительских кредитов свыше 50 тысяч рублей. Отметим, что под новые правила не будут попадать ипотечные, автокредиты и образовательные кредиты с участием государства. В случае автокредитования деньги должны зачисляться сразу на счет автодилера.

Ранее россиянам объяснили, для чего ЦБ хочет ввести период охлаждения по кредитам.

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