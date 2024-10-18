Прибыль российских банков в сентябре резко снизилась

Суммарная прибыль российских банков по итогам сентября составила 336 млрд рублей. Показатель оказался на 23% меньше, чем месяцем ранее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральный банк РФ.

Для сравнения: в августе общая прибыль кредитных организаций составила 433 млрд рублей.

«Прибыль снизилась из-за роста резервов и меньшей валютной переоценки», — говорится в материалах регулятора.

Всего за девять месяцев прибыль отечественных финансовых организаций достигла 2,7 трлн рублей. Показатель на 5% превышает значение за аналогичный период прошлого года.

С 1 октября российские банки лишились одного из способов заработка на клиентах. Речь идет о навязывании дополнительных сложных страховых услуг, таких как страхование жизни. Дело в том, что с этого месяца в силу вступил закон об ужесточении условий заключения договоров страхования жизни (ДСЖ).

Ранее стало известно, сколько получил бюджет РФ от приватизации.