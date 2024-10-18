Крупнейшие птицефабрики России подняли закупочные цены на яйца

Крупнейшие птицефабрики России подняли закупочные цены на куриное яйцо. Об этом пишет «Ведомости».

С начала ноября птицефабрика «Вараксино» повысит закупочные цены на яйца «Вараксино» и «Село зеленое» на 8%. При этом еще в октябре птицефабрика «Волжанин» подняла закупочные цены для ретейлеров на 5%.

На этом фоне компания «Праксис-ово», использующая яйца с ферм «Вараксино», предупредила торговые сети о планах по повышению цен до 12% с 5 ноября «в связи со сложной геополитической ситуацией». Под этой ситуацией подразумевается, согласно распространенному ретейлером материалу, рост затрат на гофротару на 13% за два месяца, увеличение расходов на упаковочные пленки на 10%, рост стоимости ветеринарных препаратов на 25%, кормов — на 20%, и оплаты труда — на 30%.

До этого недельный рост цен на яйца в России ускорился в три раза.

Ранее в ФАС рассказали о последствиях сдерживания цен на яйца.