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В Минпромторге рассказали, обеспечены ли торговые сети алкоголем перед Новым годом

Минпромторг: российские торговые сети обеспечены алкоголем перед Новым годом

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Depositphotos

Торговые сети в России обеспечены алкогольной продукцией перед Новым годом. Об этом заявил статс-секретарь — заместитель главы Минпромторга РФ Роман Чекушов, передает ТАСС.

«С точки зрения обеспеченности у нас нет никаких сомнений, что к Новому году на полках будет все», — отметил он и уточнил, что ведомство внимательно работает с ретейлом над предложением увеличить представленность российских вин на полках.

Кроме того, от представителей торговых сетей не поступало сообщений о снижении поставок продукции, которая производится в России или дружественных странах, подчеркнул Чекушов.

15 октября сообщалось о том, что с 1 января могут вырасти минимальные розничные цены на водку, коньяк и бренди. Так, цена 0,5 литра водки будет начинаться с 349 рублей. Стоимость бренди и другого алкоголя из подобных дистиллятов поднимут до 472 рублей. Самый дешевый коньяк будет стоить 651 рубль. В Минфине это решение объяснили инфляцией, ростом затрат на производство, логистику и подорожанием акциза на алкоголь.

Ранее эксперт назвал минимальную стоимость бутылки качественного вина в России.

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