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Илон Маск не попал в шорт-лист претендентов на премию Сахарова от Европарламента

ЕП: Маск не попал в шорт-лист претендентов на премию Сахарова

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Kirsty Wigglesworth/AP

Американский предприниматель и владелец соцсети X Илон Маск не попал в шорт-лист претендентов на премию Сахарова от Европарламента (ЕП), не смотря на номинацию. Об этом сообщает пресс-служба Европейского парламента.

Отмечается, что трех финалистов премии Сахарова за свободомыслие в 2024 году выбрали в результате тайного голосования.

Среди претендентов на вручение премии оказались борец против коррупции из Азербайджана Губад Ибадоглу, оппозиционный политик из Венесуэлы Мария Корина Мачадо и экс-кандидат в президенты Эдмундо Гонсалес, а также израильская и палестинская организации «Women Wage Peace» и «Women of the Sun».

До этого вице-президент Европейской комиссии (ЕК) Вера Юрова в интервью Politico заявила, что Маск, в отличие от других глав технологических компаний, не способен различать добро и зло. Чиновница также отметила, что цифровые платформы «при попадании не в те руки вызывают ужас».

Ранее американский журналист заявил, что Илон Маск периодически переходит в «режим демона».

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