Европейский центральный банк понизил базовую процентную ставку

Европейский центральный банк (ЕЦБ) понизил основные процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) по итогам заседания 17 октября. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на заявление ЕЦБ.

Уточняется, что ставка по маржинальным кредитам теперь составляет 3,65%, ставка основных операций рефинансирования (main refinancing operations, MRO) равна 3,4%, а ставка по депозитам — 3,25%,

«Поступающие данные об инфляции показывают, что дезинфляционный процесс продолжается в соответствии с ожиданиями», — говорится в публикации Центробанка.

В сентябре агентство Bloomberg сообщало, что вероятность смягчения денежно-кредитной политики Европейского центрального банка в октябре значительно выросла на фоне резкого замедления инфляции в Испании и Франции.

Между тем в России сигналов к смягчению ДКП пока нет. На последних двух заседаниях центробанк поднимал ставку, в результате она достигла 19% годовых. Не исключено, что в октябре регулятор продолжит цикл ужесточения.

Ранее эксперт описал сценарий с ростом ключевой ставки в РФ до 23%.