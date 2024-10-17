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Россияне заключили миллионный договор долгосрочных сбережений в СберНПФ

Средняя сумма в долгосрочных копилках россиян достигла 213 тысяч рублей

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Shutterstock

Россияне заключили миллионный договор долгосрочных сбережений в СберНПФ, сообщил старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский.

По данным Сбера, в 68% случаев долгосрочную сберегательную модель выбирают женщины, 32% — мужчина, а в онлайн их заключают в 20% случаев.

Как добавил Вестеровский, «фундамент благосостояния – это умение копить вдолгую».

«На середину октября у россиян оказалось в среднем по 213 тыс. рублей долгосрочных сбережений. Зумеры уже отложили вдолгую по 10 тыс. рублей, миллениалы – по 127 тыс. рублей, иксы – по 243 тыс. рублей, а бумеры – по 104 тыс. рублей», — сказал он.

Вестеровский отметил, что в 2025 году на счета программы долгосрочных сбережений поступит софинансирование от государства.

«Здесь важно пополнять счет пропорционально официальному ежемесячному доходу, чтобы получить 36 тыс. рублей по итогам 2024 года», — сказал он.

В Сбере отметили, что чаще всего договоры долгосрочных сбережений заключают жители Москвы и Московской области (147 тыс.), Санкт-Петербурга и Ленинградской области (43 тыс.) и Краснодарского края (40 тыс.).

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