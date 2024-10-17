Экономист раскритиковал идею раздачи денег россиянам

Массовые выплаты населению в России могут привести к ускорению инфляции из-за перегрева экономики и высокого спроса. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на мнение замдиректора института экономики, управления и права МГПУ Вадима Ковригина.

В Таиланде запустили программу поддержки населения объемом $14 млрд, в рамках которой 45 млн жителей получат по $300. Власти страны пошли на увеличение дефицита бюджета с 2,3% до 4,3% ВВП в 2025 году для стимулирования экономического роста, пишет издание.

Подобные меры в России могут оказаться неэффективными. При текущем уровне безработицы и загруженности производственных мощностей дополнительные выплаты не приведут к росту производства и реальных доходов.

«Если производство страны не развивается из-за ограниченного платежеспособного спроса, то насыщение деньгами может дать толчок развитию экономики. Если производство и так заполняет все мощности, то ничего, кроме инфляции, не произойдет,» – объясняет Вадим Ковригин, замдиректора института экономики, управления и права МГПУ.

Эксперты подчеркивают необходимость адресной поддержки беднейших слоев населения вместо массовых выплат. По данным РЭШ, во время аналогичных программ в США население тратило на покупки только 30-40% полученных средств.

До этого экономист Петр Щербаченко назвал пенсионерам шесть способов снизить расходы.

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