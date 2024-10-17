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Экономист предостерег от раздачи денег населению

Экономист Ковригин: раздача денег населению разгонит инфляцию

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Depositphotos

Безвозмездные выплаты россиянам лишь ускорят темпы роста потребительских цен в стране, предупредил замдиректора института экономики, управления и права МГПУ Вадим Ковригин. Его слова приводит kp.ru.

«При таком исторически низком уровне безработицы выплаты привели бы только к ускорению и без того немаленькой инфляции», — заявил экономист.

Раздача денег населению является хорошей стратегией, если производство в государстве не развивается из-за слабого платежеспособного спроса. В России ситуация другая, пояснил Ковригин.

Инфляция в РФ по итогам сентября замедлилась до 8,63%, свидетельствуют данные Росстата. Для сравнения: в августе показатель составлял 9,05%, в июле — 9,13%. ЦБ РФ в июле прогнозировал инфляцию по итогам 2024 года на уровне 6,5–7%, однако в середине прошлого месяца регулятор сообщил, что рост цен, вероятно, превысит этот диапазон.

Ранее сообщалось о росте инфляционных ожиданий россиян до 13,4%.

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