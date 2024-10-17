В России оценили, что будет с рынком складской недвижимости в ближайшее время

Рынок складской недвижимости в России в ближайшее время продолжит расти, особенно вблизи Москвы. Об этом рассказал независимый эксперт по недвижимости Никита Журавлев, передает Pravda.Ru.

По его словам, большой спрос на такие помещения есть не только в Московском регионе, но и в Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и других городах. Однако эксперт отметил, что этот сегмент сталкивается с определенными проблемами, в том числе ростом себестоимости строительства из-за увеличения цен на строительные материалы и услуги.

«Ставка рефинансирования также влияет на сегодняшний день на все: на строительные материалы, на кредиты, которые берут строители на строительство тех же самых логистических центров. Ставка у нас сегодня 25-27 в кредите. Конечно, процентная ставка будет закладываться в строительство монтажных работ», — сказал Журавлев.

10 октября данные IBC Real Estate показали, что за пять лет рынок качественной складской недвижимости в России вырос почти на 40%. Отмечается, что в США этот показатель составил 14%, в Канаде – 7%, а в Великобритании – 25%. Активному развитию сегмента складской недвижимости в 2020 году посодействовал бум на рынке электронной коммерции в условиях пандемии.

Ранее в России заявили о потенциале роста доходов от аренды складских комплексов.