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В России взлетели цены на препараты для желудка

«Контур.Маркет»: препараты для желудка за год подорожали на 25%

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Препараты от болезней желудочно-кишечного тракта в России за последний год подорожали сильнее других категорий лекарств — на 25%. При этом спрос на них за период упал на 7%. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные «Контур.Маркета».

Второе место по темпам роста цен заняли препараты для дыхательной системы. По сравнению с сентябрем 2023 года цены на них увеличились на 10%. Между тем продажи снизились на 9%.

Самыми стабильными по цене и спросу оказались лекарства от диабета и аллергии. Средний чек на препараты для страдающих диабетом составил 403 рубля, на лекарства для аллергиков — 274 рубля, отметили аналитики.

До этого сообщалось, что в российских аптеках почти не осталось самого популярного аналога «Оземпика».

Ранее россиянам раскрыли правила отправки лекарств в другой город или страну.

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